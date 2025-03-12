Лавров высмеял стремление Макрона защитить всех ядерным оружием

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он сможет защитить всех с помощью «трех или четырех ядерных боеголовок», представляет собой нечто забавное, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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