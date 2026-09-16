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Владимирские новости

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Владимирская область: итоги первого этапа антинаркотической операции

Владимирская область: итоги первого этапа антинаркотической операции

За время первого этапа операции сотрудники полиции Владимирской области изъяли почти 4,7 кг наркотиков, возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за хранение конопли и гашиша с целью продажи.

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