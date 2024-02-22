Певица Zivert объявила о болезни накануне концерта в Новосибирске

Видеообращение Zivert к поклонникам опубликовано накануне в социальных сетях звезды. Как рассказала певица, последние 1,5 года она испытывает проблемы со здоровьем и выходит на сцену только после обезболивающего укола.
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