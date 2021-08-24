Клубы РПЛ за лимит «10+15», состав сборной России, пляжники вышли в 1/4 финала ЧМ, Бека-Бека в «Локо» и другие новости утра

Лена МиськоСпортКлубы РПЛ за лимит «10+15», состав сборной России, пляжники вышли в 1/4 финала ЧМ, Бека-Бека в «Локо» и другие новости утра☀️ Доброе утро, друзья! Новый день - новый дайджест. Собрали для вас самые важные новости за день вчерашний.Вернуться к статье521НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Миськону вот.... только я немного успокоилась :(( *** Игнасио Женуарди: Самуэль Жиго интересен «Лиону». Французы делали запрос по защитнику «Спартака».Лена МиськоОтмечается, что красно-белые готовы уступить права на игрока за компенсацию в 5млн евро.Лена Мисько❗️В контракте Карпина нет задачи выхода на ЧМ-2022 *** В контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина c РФС не прописана задача выхода на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Контракт будет автоматически продлен в декабре до марта 2022 года, если сборная России получит возможность принять участие в стыковых матчах. Если говорить о подписании нового контракта, то мы планируем в декабре встретиться, подвести итоги нашего сотрудничества и принять решение. Что касается отбора на чемпионат мира, то, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельной задачей в этом контракте», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».Лена МиськоЛокомотив с крутым трансфером!Лена Мисько🤪 Сколько ошибок можно сделать в слове «дети»? Правильный ответ — четыре. Так парой лёгких взмахов кистью севастопольские коммунальщики превратили разметку «ДЕТИ» в «ТИДЕ». Сразу видно, что очень старались. Ведь тиде — цветы жизникузнецов владимирА новозееландских регбистов не смущает название Олл Блекс? Или столь раскоученный бренд менять экономически не выгодно?Лена Мисько«Спартак» подпишет защитника «Сент-Труйдена» Кауфриза. С ним согласован контракт на 4 года «Спартак» в ближайшее время подпишет контракт с новым защитником. https://m.sports.ru/football/1100480976-spartak-podpishet-zashhitnika-sent-trujdena-kaufriza-s-nim-soglasovan-.htmlЛена Миськовторой Петкович, судя по инфе о немЛена Миськои еще... слухи: «Спартак» пополнится защитником «Балтики» Макарчуком Как стало известно «СЭ», футболист «Балтики» Артем Макарчук продолжит карьеру в «Спартаке». https://fanat1k.ru/news-276822-spartak-popolnitsya-zashchitnikom-baltiki-makarchukom.phpЛена Миськовообще отлично.... берем 24 и 25 летних игроков, которые никому не известны. это 99%, что не усиление интересно кто их покупает?... спортивного директора нет, скаута нет.Лена МиськоПотенциальный новичок «Спартака» Максимилиан Кауфриз ещё и мега везучий парень. Например, 1 апреля этого года он получил травму во время стрижки газона и выбыл до конца сезона 🤹Лена МиськоКоммент со спортса, это 100% в Спартак ;) "Парень знаком со спартаковскими схемами, в последнем туре был местным Кутеповым:" «Почему я поставил в атаку Кафриза? У меня просто нет ни одного нападающего, - пожал плечами Холлербах. — У него высокий рост, и я надеялся, что, может быть, он окажется в нужном месте». https://sporza.be/nl/2021/08/21/stvv-coach-hollerbach-waarom-ik-caufriez-voorin-zet-omdat-ik~1629581484682/ sporza (https://sporza.be/nl/2021/08/21/stvv-coach-hollerbach-waarom-ik-caufriez-voorin-zet-omdat-ik~1629581484682/) STVV-coach Hollerbach: "Waarom ik Caufriez voorin zet? Omdat ik niemand anders heb" STVV is met een povere 4 op 15 aan het seizoen begonnen. Trainer Bernd Hollerbach trok na de nederlaag tegen KV Kortrijk aan de aЛена МиськоФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [24.08.21 14:13] Сейчас в Спартаке нет менеджера, на которого в будущем можно переложить ответственность за решение купить этого бельгийца. Нет Цорна, Газизова, Попова. Мележиков не выбирает - что прислали, то и будет. Поэтому приход этого парня, над переходом которого ржет русский рынок - конкретная ответственность людей, которые не занимают официальные посты. Если пацан окажется ничего, понятно, кто будет в медалях. А если нет - важно, чтобы Евгений Владимирович сейчас ничего в переписке лишнего не писал.Лена Миськоэто .... слов цензурных у меня нет (((Лена МиськоОхренеть! Не могу поверить, что это правдаЛена Мисько[Слава! — новости футбола] «Спартак» ищет опорника на место Хендрикса Как я выяснил для «СЭ», с приходом 24-летнего центрального защитника Максимилиано Кауфриза и 25-летнего левого защитника Артема Макарчука селекция красно-белых в это трансферное окно не завершена. «Спартак» ищет футболиста в опорную зону, причем новичок появится в случае продажи кого-то из нынешнего состава. Кандидат номер один - выступающий как раз на этой позиции 26-летний Йоррит Хендрикс. Уровень голландца не до конца устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство. Не исключено, что до завершения заявочных периодов в европейских лигах он покинет Москву. @slavanewsЛена МиськоБольше ада!Лена Мисько⚡️ Сергей Иванов – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА. И другие назначения 6-го тура Тинькофф РПЛ.Лена МиськоПока Руй!!!!Лена МиськоНа центральный матч тура назначены «отсидевшие» Кукуян и Матюнин. А на игре «Спартак» — «Сочи» будут работать судьи из Краснодарского края. К главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи есть вопросы. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/rpl-6-y-tur-naznacheniya-sudey-na-matchi-kommentariy-eksperta-se-sudya-na-match-spartak-sochi-1827686/Лена МиськоСтипиди и Гурбанов Во вторник объявили бригады арбитров, назначенных на матчи 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Игру «Спартак» — «Сочи» с участием команды из Краснодарского края доверили судить двум краснодарцам — Алексею Стипиди и Андрею Гурбанову. Они будут помогать Виталию Мешкову. Также в бригаде малоопытный петербуржец Иван Сиденков (ВАР) и представитель Ленинградской области Егор Болховитин (АВАР). С учетом прошлогоднего скандала, после которого завершил карьеру Алексей Еськов и едва не сделал то же самое Василий Казарцев, назначение не может не вызывать вопросы. Да, Стипиди и Гурбанов раньше изредка по очереди работали на домашних играх сочинцев. Но вместе на гостевом матче они оказались впервые. * По моим данным, в ходе прошлого чемпионата глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи решил воздержаться от использования краснодарских ассистентов на матчах «Сочи», чтобы сохранять географическую нейтральность. Так что же изменилось в новом сезоне?Лена МиськоМатюнин и Мосякин Алексей Матюнин, которого на время отстранили из-за ошибки, допущенной им в игре «Зенит» — «Краснодар», пока только резервный. Но тоже на игре с участием чемпионов России. Дмитрий Мосякин не работал в 5-м туре из-за положительного теста на ковид. Получается, тревога была ложной, и этому ассистенту дали игру. При этом в бригаде, которая будет работать в Грозном, из-за ковида поменяли другого ассистента — вместо Игоря Князева полетит Наиль Сейфетдинов.Лена МиськоКукуян и Любимов После игры «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Кукуян «отсидел» два тура. Пока он вернулся в роли ВАР — но сразу на главный матч в Санкт-Петербурге. Дали игру в поле Артему Любимову, который в чемпионате-2021/22 чаще работал в московском ВАР-центре. Для него это будет пятая встреча в РПЛ.Лена МиськоМиневич, Амелин и Турбин Ассистент из Смоленска Владимир Миневич, который судит в чемпионате России с 2014 года, в этом сезоне получил первую игру. Пять туров он пропустил. Алексей Амелин становится специалистом по «Химкам». В 1-м туре он работал в качестве ВАР на матче «Химки» — «Зенит» (1:3), теперь поможет арбитрам в ходе встречи «Химки» — «Нижний Новгород». В еще более странной ситуации оказался Евгений Турбин. Он уже в третий раз будет судить в роли ВАР игру с участием «Рубина». Ранее казанцы выиграли во 2-м туре у «Арсенала» (3:0), а в 4-м сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).Лена Мисько⚡️ Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ»Лена Мисько⚡️ Причина ухода Нобеля с «Матч ТВ» – интервью с Павлом Мамаевым, которое покажут на канале только сегодня. 🗣 «Как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Я получил редакционное задание, а оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна» Полное заявление Нобеля👇 https://www.sports.ru/football/1100485603.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-08-24Лена МиськоNobel, [24.08.21 14:56] Я решил покинуть «Матч ТВ». Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе. Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я. Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду. До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию. «МатчТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов. Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее. Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может. Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях. Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи — никогда этого не забуду. Не прощаюсь! Уверен, будем поддерживать общение вне канала. Останусь с «Матч ТВ», пусть теперь лишь в качестве зрителя футбольных трансляций.Лена МиськоФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [24.08.21 14:58] Это БОМБА. То, о чем говорили некоторое время после анонсов передачи с Мамаевым, подтвердил сам комментатор. Увидел анонс вчера в ночи - уже после того, как прошел вал новостей с СОВЕЩАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ в РПЛ (великолепный термин РФС). Ну это мрак - даже по минутному анонсу понятно, насколько Нобель не в лице от происходящего. Увы, все закончилось плохо. После исповеди Аланы Мамаевой Павла убедили дать ответ. Летняя Бузова, Мамаева любовь - вероятно, в этом направлении будет двигаться Матч ТВ. Это рейтинг, цитируемость и все, что с этим связано. Вопрос в том, что будет дальше и к чему это приведет. Нобелю - моя поддержка.Максим КомаровМолодец, Нобель! Но без желтухи сейчас никуда.Лена Миськов чем он молодец? это первое у него скандальное интервью? разница просто в том, что тут его (и только по его словам) использовали в темную - я прекрасно помню его разговор с Аршавиным, там вообще не к месту он полез к Аршавину с видео дзюбы - хорошо помню его разговор с Соболевым, уж как Нобель "не любит ковыряться в чужом грязном белье" ... да много у него подобных "разговоров на камеру" и про футбол там хорошо если 1/3Лена Миськону и... а что ему мешало вообще остановить съемку?, и именно тогда сказать: я не буду в ЭТОМ участвовать а теперь, когда все снято и показано... да ну... терпеть не могу эти показушные размахивания кулаками после дракиЛена Мисько[РИА Новости Спорт] Арбитражный суд в споре между акционером футбольного клуба "Спартак" и Газизовым встал на сторону бывшего гендиректора "красно-белых".Лена МиськоГазизов в «Спартаке» получал 6 млн рублей в месяц. Последний проведенный им платеж был на 88 млн https://www.sports.ru/football/1100491939-gazizov-v-spartake-poluchal-6-mln-rublej-v-mesyacz.html?sl=1Лена МиськоФедун - лох Газизов - ублюдок и ворЛена МиськоПолузащитник "Спартака" Алекс Крал вызван в сборную Чехии на сентябрьские матчи против Беларуси, Бельгии и Украины.Лена Мисько⚡️ Путин поручил найти спонсора для клуба РПЛ 💰 А пока команда будет финансироваться за счет бюджета области: https://www.sports.ru/football/1100484689.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-08-24 **** Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода» / «Нижний Новгород», вероятно, в ближайшее время обретет нового спонсора. По информации «Коммерсанта», во время заседания комитета по бюджету Нижегородской области министерство спорта региона сообщило, что президент России Владимир Путин дал поручение найти нового генерального спонсора для футбольного клуба, выступающего в Премьер-лиге. До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, «Нижний» будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно поправкам, «НН» получит 350 млн рублей дополнительно. Отметим, что Путин посетил Нижний Новгород во время празднования 800-летия города на минувших выходных.Лена Мисько(ругательство).. стыд опятькузнецов владимирНикогда такого не было и вот опятьЛена Миськоа когда команду в РПЛ принимали... другое говорили :(Лена МиськоМаслов перенес операцию Сегодня защитник «Спартака» Павел Маслов был прооперирован (https://spartak.com/news/2021-08-24-maslov_perenes_operatsiyu/) в одной из клиник Финляндии. — Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив, — рассказал главный врач команды Глеб Чернов. — Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц. На восстановление 21-летнего игрока потребуется около пяти месяцев. Желаем Паше как можно скорее вернуться в строй!Лена МиськоНам ещё кроме прочего нужен нормальный врачЛена Мисько🔥 Нобель – не первый топовый журналист, который расстался с «Матч ТВ». С момента основания канала в 2016-м его покинули десятки, а может и сотни работников ❗️Василий Уткин ушел на самом старте проекта из-за конфликта с Тиной Канделаки, о котором сложно не знать 🤔 Владимир Стогниенко покинул «Матч ТВ» на самом старте, но о причинах не рассказал 💥 Кирилл Дементьев и Алексей Андроновым формально попали под сокращение в 2016-м. Держите весь список: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2957233.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-08-24Лена МиськоBVB (Banned Voice of Bundesliga), [24.08.21 18:25] Говорят, будет ответка. Алана Мамаева придет на Матч (или теперь точно Патч). ВНИМАНИЕ! К Бузовой!!! 😑Лена МиськоА может перестать хернёй всякой заниматься? Футбол какой-то показывать - вообще спорт? Вот же отличный контент!Лена Мисько[ Спорт и сплетни] В условной Англии или Германии такое интервью прошло бы на ура. И журналист гордился бы тем, что его сделал. Спорт - это скандалы, интриги, расследования, а не только Xg от Дорского или Лукомского. Извините, но и сам Нобель очень давно собственно с таким футболом не ассоциируется. Он как раз по части скандалов, сенсаций. Помните, как к нему лет 10 назад первому приклеилось в спорте словечко «инсайдер»? И чем больше резонансных историй, тем больше шансов расширить песочницу. А нашему спорту нужен треш. Потому и выходит когнитивный диссонанс от всей этой истории: Нобель увольняется из-за первого интервью, которое реально будут смотреть. Вместо потных жирных агентов с немытыми головами, которве интересны ему, но до которых большинству нет дела.Лена Миськовот согласна с автором про Нобеля... никакого уважения его поступок не вызывает, потому как он САМ родоначальник всей это фигни... а сейчас... ну решил ты в агенты уйти - уходи, а лукавить и в позу вставать, как-то не по мужски (Лена МиськоСмешно, что Нобель дал дикое промо этому безумию, а Тина потом будет рассказывать про рейтинги и что они на правильном пути.Лена МиськоУдарник Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 летЛена Мисько79 лет со дня рождения знаменитого спартаковца Юрия Севидова Вечная память!сергей озеровhttps://www.youtube.com/watch?v=VM9AkkMidCs&t=5sсергей озеровhttps://www.youtube.com/watch?v=hbH6c0sGYo8сергей озеровhttps://www.youtube.com/watch?v=xFhKDy4zBWIКомментировать
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