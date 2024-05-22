АКРА: по итогам 2023 года объем дефолтов по погашению достиг 6,4 млрд рублей

За 2023 год общий объем дефолтов по погашению корпоративного долга достиг 6,4 млрд рублей, что составляет около 0,1% от общего объема корпоративных облигаций по непогашенному номиналу, говорится в «Бюллетени долгового рынка» Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).