АКРА: по итогам 2023 года объем дефолтов по погашению достиг 6,4 млрд рублей

За 2023 год общий объем дефолтов по погашению корпоративного долга достиг 6,4 млрд рублей, что составляет около 0,1% от общего объема корпоративных облигаций по непогашенному номиналу, говорится в «Бюллетени долгового рынка» Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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