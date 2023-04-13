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Издание Washington Post сообщило, что США не ожидают проведения в 2023 году мирных переговоров России и Украины

Издание Washington Post сообщило, что США не ожидают проведения в 2023 году мирных переговоров России и Украины

Власти США не ожидают проведения в 2023 году мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявило в четверг издание Washington Post, ссылаясь на оценку разведуправления Пентагона.

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