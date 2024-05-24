Почему благоустройство территорий в Смоленске не всегда совпадает с эскизом?

Ответ дали в министерстве архитектуры и строительства Смоляне в социальных сетях обратились к региональным властям с просьбой пояснить, почему финальный вариант благоустройства той или иной общественной территории не всегда совпадает с первоначальной картинкой, которая выставляется для голосования.
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