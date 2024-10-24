Министр Хаддад: саммит БРИКС показал, что у Запада и Европы больше нет монополии

Министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что саммит стран БРИКС в Казани и предстоящие президентские выборы в США демонстрируют, что Европа и Запад больше не имеют монополии в мире, где появляется альтернативная модель развития.