Новый инструмент ИИ помогает врачам объяснять результаты анализов пациентам

Стэнфордский медицинский университет внедрил инновационный инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает врачам сообщать пациентам о результатах клинических и лабораторных исследований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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