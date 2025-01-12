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  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новый инструмент ИИ помогает врачам объяснять результаты анализов пациентам

Стэнфордский медицинский университет внедрил инновационный инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает врачам сообщать пациентам о результатах клинических и лабораторных исследований.

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