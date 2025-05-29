Кистанов: визит вдовы Абэ в Россию — позитивный сигнал от Токио

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов назвал визит вдовы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе Акиэ Абэ в Россию позитивным сигналом о готовности Токио к диалогу, передает ria.
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