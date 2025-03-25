Из Петербурга в Казань наркокурьер вёз почти килограмм наркотиков

По информации пресс-службы регионального УМВД, 34-летнего жителя Татарстана задержали сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков по оперативной информации коллег из ГУНК МВД России.
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