Американцы рискуют угодить в йеменский капкан, саудиты тихо паникуют

Движение «Ансар Аллах» благодаря Трампу и развязанной им войне окончательно превратилось из повстанцев, которых на Западе и в Израиле не воспринимали всерьез, в одного из наиболее влиятельных игроков на Ближнем Востоке.
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