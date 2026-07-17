Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американцы рискуют угодить в йеменский капкан, саудиты тихо паникуют

Американцы рискуют угодить в йеменский капкан, саудиты тихо паникуют

Движение «Ансар Аллах» благодаря Трампу и развязанной им войне окончательно превратилось из повстанцев, которых на Западе и в Израиле не воспринимали всерьез, в одного из наиболее влиятельных игроков на Ближнем Востоке.

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