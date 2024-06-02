Определены победители соревнований «Пожарный Олимп»

В столичном регионе завершились соревнования сильнейших огнеборцев страны Пожарный Олимп. Традиционно, данный кластер является одной из наиболее популярных и интереснейших площадок салона «Комплексная безопасность».
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