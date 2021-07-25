Евреи проигрывают геям битву за мировое господство !?

Политика как она естьПолитикаЕвреи проигрывают геям битву за мировое господство !? ( Фото из социальной сети ВКонтакте )" Сила противодействия равна силе действия ", - гласит Третий закон Ньютона .Вернуться к статье5114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей АККак- будто , среди евреев мало пидорья во всех смыслах...Возьмите в пример Украину...Евреи , своими выходками ,стремятся к новому Холокосту ...Слишком много стали гадить на Русских Землях ,причем открыто и без боязни.Яков1 БлюмкинОх, уж эти евреи... Ленин то Ульянов, то Бланк, то снова Ульянов. Не успеваете переобуваться на бегу. Если бы евреев не было пришлось бы их придумать. А то кого виноватыми назначать будем? Не себя же любимых?СГСергей Гре_вЯша, евреев со всеми их ОСОБЕННОСТЯМИ люди придумали? Т.е. во всем мире люди не сговариваясь наделили евреев одни и теми же чертами.. Чисто случайно. Это из зависти или злобные наветы? Или все-таки что-то в евреях есть такое, что очевидно всем остальным народам? Тебе напомнить анекдот про базу? Про военную базу? Тоже ложь? Я прекрасно тебя понимаю - удержаться в стороне, когда "обижают" евреев, ты не можешь. А, может, дело в том, что евреи не допускали своей ассимиляции, жили всегда обособленно. Отсюда и близкородственные скрещивания, и, как говорит генетика, это приводит к вырождению вида.. Т.е. евреев. Отсюда и избыток извращений среди евреев. Насчет Ленина. Никто не приводил здесь этот аргумент. Людям достаточно Троцкого, Каменева, Зиновьева, Ягоды и тд и тп. Зачем наводить тень на плетень? Сам факт принятия еврейской верхушкой большевиков русских псевдонимов отрицать невозможно. Или можно?СГСергей Гре_вЖыды и гейдерасты это синонимы.. Никто никому власть не отдает. Просто внутри популяции произошла смена караула и смена флага. А так... Смена ТВ картинки. С целью канализировать внешнюю неприязнь в нужном направлении. Алё, гараж! Хватит рот затыкать! Демократия должна царить в стране, но не на сайте? Я чем-то хуже Мед. Жидовны? Жид это официальное название представителей еврейской нации на многих славянских языках. Не надо устраивать грамматический террор. Админ здесь явно не самый умный, но самый упоротый.Яков1 БлюмкинЕвреи всегда и везде были национальным меньшинством. А кто и где любит нацменов, особенно если они добиваются некоторого успеха? Сегодня русские оказались нацменами в странах Средней Азии, на Кавказе, Украине, странах Балтии, Польше... "Москаляку на гиляку!.." И расцвела русофобия, до погромов дело доходило. Троцкий, Каменев... Сначала Камо попал чуть ли не под единственный в Тифлисе грузовик. Потом несвежее пирожное в буфете Большого Бехтерев скушал. Кирова , при такой охране, пристрелили. Не любил Сталин тех, кто очень много знал. Да и какя-никакая конкуренция. Сколько там осталось в живых делегатов 17 съезда ВКП(б)? У меня вообще отношение к большевикам весьма скептическое. Можно еще вспомнить меньшевиков Мартова, Аксельрода, "Бунд", Фаину Каплан... Кто что ищет тот то и находит. А уж свинья непременно грязь найдет. Русские псевдонимы... Андрей Миронов сменил, например, а Был Менакер по папе. И Каспаров поменял. Григорию Горину прямо предложили заменить. Почему? Да из-за таких, как вы. Я не менял. От отца досталась. Погиб отец в 42 и похоронен в братской могиле с русскими, украинцами, татарами... В Америке на американский лад меняют, в Германии на немецкий... Вот вы Гре_в, тоже псевдоним. Националисты достают. А что до близкородственных браков у евреев, так это в закрытых гетто, у очень религиозных. У аристократов такое было, целые династии деградировали. И в купеческих семьях чтобы капитал не распылять.Алексей АКЕвреи бывают разные . Бывает Розенберги, а бывают Зеленские . По твоим воплям понятно - тоже любишь погадить .Про подобных тварей я и говорю.Яков1 БлюмкинПо твоим репликам видно банального юдофоба. Это то же самое, что и русофоб. Разница в деталях, как между геями и лесбиянками. А ориентация общая. Есть нации хорошие и плохие. Твоя, естественно, самая лучшая? Или есть еще лучше? Назови.Ваша СветлостьДля меня яврейцы и пидары давно неразделимы, обе эти ветви мирового зла одинаково омерзительны...NNataКакая глупость сравнивать сексуальную ориентацию и национальность. Это как сравнивать широкое и зеленое. Ни кто геям не проигрывает битву. Сексуальная ориентация не определяется национальностью. Просто люди научились приноравливаться к любым общественным течениям. Это так же как в старые времена при выигрыше битвы католиками деревня дружно переходила в католичество, а при последующем проигрыше битвы последователями римского папы, так же дружно всей деревней переходили в православие. Это принцип выживания. Ни одна религия не поддерживала подобные союзы, кроме последнего времени.Оzzи О ОИнтересно , а вот те европейцы , что навязывают нашей стране однополые браки пидаров , будут навязывать например в Афганистане носить женщинам миниюбки , ведь это по их мнению тоже должно быть демократично ?Макс ЧерноволЗачем они эти секс меньшинства продвигают. Вот что не понятно?Ночной кошмарИми управлять легче. К тому же они не могут размножаться.USUri StrukowГей-Еврей - властелин мира.Ваша СветлостьГы-ыыы!:))))USUri StrukowМы наблюдаем рождение нового народа- ЕвГей.KSKost ShКак интересно автор рассуждает " гонимые гомосеки веками накапливали..." Непонятно, как накопленное передавалось от поколения к поколению? Ведь у гомосеков нет биологического потомства. -Недоработочка в теории. Как было сказано в анекдоте - обоснуй!Михаилавтор рассуждает на основании того что им на западе разрешили усыновлять и иметь детейДенис ВолковУ нас есть Филип КиркоровВаша СветлостьА Герман Греф?Евгений АнтоновДа, есть такойЕвгений АнтоновТолько не говорите что у Киркорова дети от Грефа или ....Ваша Светлость:)))СГСергей Гре_вДогадаться тяжело, да? Геи не животные. Они умеют писать и читать. И воспитывать себе подобных. Веками.Ночной кошмарВ жизни всякое бывает, друг Горацио...)))VVVan VanВсякую чушь обсуждать готовы, лишь бы не думать о главном, почему в обществе есть воры убийцы агрессоры рантье иждивенцы дармоеды, и что делать чтобы избавиться от этих пороков.Ночной кошмарЭто мы тоже обсуждаем. Только в другой теме.БОБорис ОсиповИван ЗахаваКстати, толерантность, это совсем не для русских - в переводе, это не терпимость, а безразличие.НКНаталия КурицынаКстати, толерантность -это не безразличие. Толерантность всегда приводит к смерти организма. Именно поэтому это не для русских. Именно поэтому нам ее так навязывают. Изначально толерантность - медицинский термин. Вообще то она не для кого. Просто если эти ублюдки хотят сдохнуть. пусть дохнут. Но все равно нужно понимать, что для нас толерантность смертельно опаснаИван ЗахаваРоссию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, кто знает?!Ваша СветлостьБл...!!! Двумя руками - ЗА!!!!Ночной кошмарЕвреи избраны быть козлами отпущения...)))Иван ЗахаваЗнаете почему евреи еще с древности считались избранными?! Они были единственным народом, которым их религия и христианская церковь разрешала давать деньги в рост - под проценты, а совсем не потому, что они какие-то божественные! Отсюда и молва - евреи хитрые!Ночной кошмарСкорее ото объясняет взаимную ненависть евреев и мусульман. Потому что ислам запрещает давать деньги в рост.... Пророк Мухаммад говорил: «Господь проклял поедающего проценты (живущего на проценты; дающего под проценты), берущего под проценты, свидетеля (обоих свидетелей) данного процесса и писаря [который фиксирует процентные взаимоотношения, ставки и сроки]Одиссейтут все гораздо сложнее.... у христиан ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ течений - православия и католицизм - ростовщичество тоже не запрещалось. На основании того, что Спаситель, войдя в Иерусалимский храм первым делом разогнал менял - тогдашних банкиров. Они же поощряли аскезу. А вот протестанты считают стяжательство угодным Богу. Именно поэтому на Руси их называли жидовствующими. Кстати, именно потому самые бедные страны в Европе - традиционно православные и католические. Но и это не все... Прикол в том, что ростовщичество запрещает и сам иудаизм. Во всяком случае - исходный, от Моисея. Все помнят, что спустившись с горы с 10ю заповедями, он увидел, что его народ погряз во грехе и стал поклоняться золотому тельцу. Обычно этого самого тельца изображают в виде статуи быка. Но фишка в том, что на первых монетах изображалась голова быка и ТВЕРДЫЙ материальный эквивалент ОДНОЙ монеты был ровно ОДИН бык. Вот и выходит, что в отсутствие Моисея евреи стали поклоняться просто деньгам, богатству. Кто помнит Ветхий Завет, Моисей отгеноцидил всех отступников. Правда, тогда Холокостом это не называлось. Кстати, и сами-то деньги придумали не евреи, а финикийцы, а название их денежной единицы - ШеКеЛь - это искаженное греческое СИКЛ (цикл, кружок).ОдиссейВот и выходит, что на протяжении тысячелетий еврейские пророки - а и Моисей, и Иисус были-таки евреями, а Мухаммад хоть каГбэ и араб, но опирался-таки на них же - последовательно боролись со страстью соплеменников к стяжательству, видели в этой страсти грядущие беды человечества и предостерегали всех, кому передали свои воззрения. Но человечество оказалось к предостережениям невосприимчивым, находило себе кучу оправданий, а сами евреи, оказавшись в средневековой Европе, имели перед местным населением то преимущество, что А). были в своей массе традиционно грамотны, Б). не все течения иудаизма запрещали ростовщичество и В). местным феодалам периодически срочно требовались большие суммы денег, получить которые можно было только у ростовщиков. ЗЫ. Кстати, ростовщичеством в раннем средневековье баловались еще и итальянцы - генуэзцы, например. Как они потом объяснялись с властями земными и духовными - тайна великая есть.Иван ЗахаваСколько живу на этом свете (50 лет) столько не понимаю, как еврейский народ от позора не умер - из 10-ти семеро люди, если и не мерзкие, по гадкие точно! Несчастная нация - для гигиены тела они придумали обрезание, а для гигиены души, ничего придумать за тысячелетия не смогли....Яков1 БлюмкинОни саму душу придумали. В Торе, Ветхом Завете. Никто никогда души не видел, даже микробиологи и патологоанатомы, а вот верят евреям, что душа есть. А про семь из десяти мерзких и гадких откуда информация? Сами сочинили или просто вам не повезло со знакомыми евреями? Так ведь подобное тянется к подобному. Человек национальность и родителей не выбирает. А вам удалось самую лучшую национальность выбрать или есть еще лучше? Назовите если есть.Иван ЗахаваМой дед академик - физик, всю жизнь занимался ракетостроением. Он говорил: "когда я был студентом я знал, что бога нет. когда я был доктором наук, я был уверен, что Бога нет и мог это доказать. профессором я начал сомневаться, сейчас я академик и точно знаю, что Бог есть и могу это доказать, но вы ничего не поймете!".Иван ЗахаваА по поводу себя в поиск Яндекс, там десятки тысяч ссылок, на отца тоже есть - но у него другая фамилия - мне дали в честь деда, а вот на деда и прадедов несколько сот тысяч в том же Яндексе и Википедии! Эполеты у всех с бахромой и длинные аксельбанты. Род дворянский древний! Блюмкиных нет ни одного "если кто и влез ко мне, да и тот татарин!!Яков1 БлюмкинНу что ж, вам повезло. Можно спать спокойно. Предки за вас постарались. А мне самому пришлось. Школа, еще мужская, техникум, завод, заочный ВУЗ, КБ. Конструктором в оборонке почти 40 лет. Кое-что сделать успел. И а.с. имею, и наработки кое-какие. Вот видите, все самому. А за вас предки с бахромой постарались. Понимаю вашу, мягко говоря, неприязнь к евреям. Какие у них предки? Смех один.Яков1 БлюмкинПростите, о Боге-то зачем? Написали бы, что дед академик и все дела. Не у всех деды академики.Иван ЗахаваДругой дед Народный артист СССР, а его дед в чине генерала был, как сказали бы сейчас - главным инженером Тульского Оружейного завода во время войны 1812 года, а еще он был отцом русского штыка - создал станов для его заточки и другой, для нарезки стволов винтовок. Ему посвящены залы - один в Эрмитаже, второй в Политехническом музее! По бабушки - ее отец был другом, секретарем и издателем графа Толстого, у них имения рядом были. Война и мир была записана им под диктовку моего прадеда, а мой дед, который Народный артист СССР играл в "Войне и мире Кутузова, но все они не Блюмкины. А про меня самого десятки ссылок в Яндексе, вы можете найти, но прочесть и посмотреть вряд ли - слезы завести, ненависти и собственной никчемности не дадут вам разобрать, даже знакомые буквы!Яков1 БлюмкинА мои предки!! Только фамилии другие, если были. В пещерах жили, на зверей охотились. А потом!.. Общими были наши давние предки. Только одни стали эполеты с бахромой на мундирах носить, а другие эти самые мундиры им шить. Одни стали нос задирать, предками своими похваляясь, а другие скромно продолжать свое дело. Боксеры говорят, что задирая нос, ты подставляешь челюсть. Это сейчас пошла мода на знатных предков. А я, на сорок почти лет вас старше, мне 87+ уже, помню, как мода была на "простых" людей. И героями книг, поэм, спектаклей и фильмов именно "простые" люди были. Я всегда считал, что простые это одноклеточные, амебы и инфузории. А люди, хоть с эполетами, хоть в белом халате, хоть с лопатой или багром в руках создания весьма сложные и непростые. Мой немалый жизненный опыт мне подсказывает. И часто нераскрытые таланты пропадают. Но случай и упорство в достижении цели помогают. Суриков, Есенин, Шаляпин, Михайло Ломоносов, Горький. И "Барон" из его "На дне", из бывших: "А ведь это рябчик был!". И нет у меня слез завЕсти, и ссылки ваши кроме здорового любопытства никаких иных чувств не вызывают. На вас ссылки. А мои разработки укрепили оборону и сделали армию сильнее. А моя мать, ассистент провизора в аптеке, готовила по рецептам лекарства и, возможно, спасла не одну жизнь. А спесь и желание унизить человека и на его фоне вознестись на вершину славы, предками бряцая, едва ли свидетельствует о высоком интеллекте. Спесь и интеллект вещи несовместные.Иван ЗахаваОпять Троцкий .... надоело!НЕТУ Mailru АгентаНапыщенному аффтару: у русскохорошоязычных сюрвивализм означает всего навсего выживаемость 😁Сергей НелидовКак аукнется, так и откликнится!VVVan VanНочной кошмар, ты зачем ограничил нас в правах отвечать тебе? Почему сайт не принимает ответы тебе? Нехорошо! Ай не хорошо!Павел К... Противоречит ли такой ход развития событий Плану Богу !?... __________________ Как что-то может противоречить богу, если всё делается по его воле? Пидоры тоже его творение. :)ААлександрИ у нас геи поперли: отметки в паспорте о браке и детях кто убирает? Геи! Национальность укажут на радость диаспорам. Скоро из федерации (не оговориться бы!) в диаспорацию превратимся.Ostapkovich Petro"...Вспомним древнюю пословицу " Всё куплю сказало злато, всё возьму сказал булат ."..." - автор, эт не пословица, это ПушкинКомментировать
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