Политика как она есть

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Евреи проигрывают геям битву за мировое господство !?

Евреи проигрывают геям битву за мировое господство !?

( Фото из социальной сети ВКонтакте )" Сила противодействия равна силе действия ", - гласит Третий закон Ньютона .

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Алексей АК
Как- будто , среди евреев мало пидорья во всех смыслах...Возьмите в пример Украину...Евреи , своими выходками ,стремятся к новому Холокосту ...Слишком много стали гадить на Русских Землях ,причем открыто и без боязни.
Яков1 Блюмкин
Ох, уж эти евреи... Ленин то Ульянов, то Бланк, то снова Ульянов. Не успеваете переобуваться на бегу. Если бы евреев не было пришлось бы их придумать. А то кого виноватыми назначать будем? Не себя же любимых?
Сергей Гре_в
Яша, евреев со всеми их ОСОБЕННОСТЯМИ люди придумали? Т.е. во всем мире люди не сговариваясь наделили евреев одни и теми же чертами.. Чисто случайно. Это из зависти или злобные наветы? Или все-таки что-то в евреях есть такое, что очевидно всем остальным народам? Тебе напомнить анекдот про базу? Про военную базу? Тоже ложь? Я прекрасно тебя понимаю - удержаться в стороне, когда "обижают" евреев, ты не можешь. А, может, дело в том, что евреи не допускали своей ассимиляции, жили всегда обособленно. Отсюда и близкородственные скрещивания, и, как говорит генетика, это приводит к вырождению вида.. Т.е. евреев. Отсюда и избыток извращений среди евреев. Насчет Ленина. Никто не приводил здесь этот аргумент. Людям достаточно Троцкого, Каменева, Зиновьева, Ягоды и тд и тп. Зачем наводить тень на плетень? Сам факт принятия еврейской верхушкой большевиков русских псевдонимов отрицать невозможно. Или можно?
Сергей Гре_в
Жыды и гейдерасты это синонимы.. Никто никому власть не отдает. Просто внутри популяции произошла смена караула и смена флага. А так... Смена ТВ картинки. С целью канализировать внешнюю неприязнь в нужном направлении. Алё, гараж! Хватит рот затыкать! Демократия должна царить в стране, но не на сайте? Я чем-то хуже Мед. Жидовны? Жид это официальное название представителей еврейской нации на многих славянских языках. Не надо устраивать грамматический террор. Админ здесь явно не самый умный, но самый упоротый.
Яков1 Блюмкин
Евреи всегда и везде были национальным меньшинством. А кто и где любит нацменов, особенно если они добиваются некоторого успеха? Сегодня русские оказались нацменами в странах Средней Азии, на Кавказе, Украине, странах Балтии, Польше... "Москаляку на гиляку!.." И расцвела русофобия, до погромов дело доходило. Троцкий, Каменев... Сначала Камо попал чуть ли не под единственный в Тифлисе грузовик. Потом несвежее пирожное в буфете Большого Бехтерев скушал. Кирова , при такой охране, пристрелили. Не любил Сталин тех, кто очень много знал. Да и какя-никакая конкуренция. Сколько там осталось в живых делегатов 17 съезда ВКП(б)? У меня вообще отношение к большевикам весьма скептическое. Можно еще вспомнить меньшевиков Мартова, Аксельрода, "Бунд", Фаину Каплан... Кто что ищет тот то и находит. А уж свинья непременно грязь найдет. Русские псевдонимы... Андрей Миронов сменил, например, а Был Менакер по папе. И Каспаров поменял. Григорию Горину прямо предложили заменить. Почему? Да из-за таких, как вы. Я не менял. От отца досталась. Погиб отец в 42 и похоронен в братской могиле с русскими, украинцами, татарами... В Америке на американский лад меняют, в Германии на немецкий... Вот вы Гре_в, тоже псевдоним. Националисты достают. А что до близкородственных браков у евреев, так это в закрытых гетто, у очень религиозных. У аристократов такое было, целые династии деградировали. И в купеческих семьях чтобы капитал не распылять.
Алексей АК
Евреи бывают разные . Бывает Розенберги, а бывают Зеленские . По твоим воплям понятно - тоже любишь погадить .Про подобных тварей я и говорю.
Яков1 Блюмкин
По твоим репликам видно банального юдофоба. Это то же самое, что и русофоб. Разница в деталях, как между геями и лесбиянками. А ориентация общая. Есть нации хорошие и плохие. Твоя, естественно, самая лучшая? Или есть еще лучше? Назови.
Ваша Светлость
Для меня яврейцы и пидары давно неразделимы, обе эти ветви мирового зла одинаково омерзительны...
Nata
Какая глупость сравнивать сексуальную ориентацию и национальность. Это как сравнивать широкое и зеленое. Ни кто геям не проигрывает битву. Сексуальная ориентация не определяется национальностью. Просто люди научились приноравливаться к любым общественным течениям. Это так же как в старые времена при выигрыше битвы католиками деревня дружно переходила в католичество, а при последующем проигрыше битвы последователями римского папы, так же дружно всей деревней переходили в православие. Это принцип выживания. Ни одна религия не поддерживала подобные союзы, кроме последнего времени.
Оzzи О О
Интересно , а вот те европейцы , что навязывают нашей стране однополые браки пидаров , будут навязывать например в Афганистане носить женщинам миниюбки , ведь это по их мнению тоже должно быть демократично ?
Макс Черновол
Зачем они эти секс меньшинства продвигают. Вот что не понятно?
Ночной кошмар
Ими управлять легче. К тому же они не могут размножаться.
Uri Strukow
Гей-Еврей - властелин мира.
Ваша Светлость
Гы-ыыы!:))))
Uri Strukow
Мы наблюдаем рождение нового народа- ЕвГей.
Kost Sh
Как интересно автор рассуждает " гонимые гомосеки веками накапливали..." Непонятно, как накопленное передавалось от поколения к поколению? Ведь у гомосеков нет биологического потомства. -Недоработочка в теории. Как было сказано в анекдоте - обоснуй!
Михаил
автор рассуждает на основании того что им на западе разрешили усыновлять и иметь детей
Денис Волков
У нас есть Филип Киркоров
Ваша Светлость
А Герман Греф?
Евгений Антонов
Да, есть такой
Евгений Антонов
Только не говорите что у Киркорова дети от Грефа или ....
Ваша Светлость
:)))
Сергей Гре_в
Догадаться тяжело, да? Геи не животные. Они умеют писать и читать. И воспитывать себе подобных. Веками.
Ночной кошмар
В жизни всякое бывает, друг Горацио...)))
Van Van
Всякую чушь обсуждать готовы, лишь бы не думать о главном, почему в обществе есть воры убийцы агрессоры рантье иждивенцы дармоеды, и что делать чтобы избавиться от этих пороков.
Ночной кошмар
Это мы тоже обсуждаем. Только в другой теме.
Борис Осипов
Иван Захава
Кстати, толерантность, это совсем не для русских - в переводе, это не терпимость, а безразличие.
Наталия Курицына
Кстати, толерантность -это не безразличие. Толерантность всегда приводит к смерти организма. Именно поэтому это не для русских. Именно поэтому нам ее так навязывают. Изначально толерантность - медицинский термин. Вообще то она не для кого. Просто если эти ублюдки хотят сдохнуть. пусть дохнут. Но все равно нужно понимать, что для нас толерантность смертельно опасна
Иван Захава
Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, кто знает?!
Ваша Светлость
Бл...!!! Двумя руками - ЗА!!!!
Ночной кошмар
Евреи избраны быть козлами отпущения...)))
Иван Захава
Знаете почему евреи еще с древности считались избранными?! Они были единственным народом, которым их религия и христианская церковь разрешала давать деньги в рост - под проценты, а совсем не потому, что они какие-то божественные! Отсюда и молва - евреи хитрые!
Ночной кошмар
Скорее ото объясняет взаимную ненависть евреев и мусульман. Потому что ислам запрещает давать деньги в рост.... Пророк Мухаммад говорил: «Господь проклял поедающего проценты (живущего на проценты; дающего под проценты), берущего под проценты, свидетеля (обоих свидетелей) данного процесса и писаря [который фиксирует процентные взаимоотношения, ставки и сроки]
Одиссей
тут все гораздо сложнее.... у христиан ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ течений - православия и католицизм - ростовщичество тоже не запрещалось. На основании того, что Спаситель, войдя в Иерусалимский храм первым делом разогнал менял - тогдашних банкиров. Они же поощряли аскезу. А вот протестанты считают стяжательство угодным Богу. Именно поэтому на Руси их называли жидовствующими. Кстати, именно потому самые бедные страны в Европе - традиционно православные и католические. Но и это не все... Прикол в том, что ростовщичество запрещает и сам иудаизм. Во всяком случае - исходный, от Моисея. Все помнят, что спустившись с горы с 10ю заповедями, он увидел, что его народ погряз во грехе и стал поклоняться золотому тельцу. Обычно этого самого тельца изображают в виде статуи быка. Но фишка в том, что на первых монетах изображалась голова быка и ТВЕРДЫЙ материальный эквивалент ОДНОЙ монеты был ровно ОДИН бык. Вот и выходит, что в отсутствие Моисея евреи стали поклоняться просто деньгам, богатству. Кто помнит Ветхий Завет, Моисей отгеноцидил всех отступников. Правда, тогда Холокостом это не называлось. Кстати, и сами-то деньги придумали не евреи, а финикийцы, а название их денежной единицы - ШеКеЛь - это искаженное греческое СИКЛ (цикл, кружок).
Одиссей
Вот и выходит, что на протяжении тысячелетий еврейские пророки - а и Моисей, и Иисус были-таки евреями, а Мухаммад хоть каГбэ и араб, но опирался-таки на них же - последовательно боролись со страстью соплеменников к стяжательству, видели в этой страсти грядущие беды человечества и предостерегали всех, кому передали свои воззрения. Но человечество оказалось к предостережениям невосприимчивым, находило себе кучу оправданий, а сами евреи, оказавшись в средневековой Европе, имели перед местным населением то преимущество, что А). были в своей массе традиционно грамотны, Б). не все течения иудаизма запрещали ростовщичество и В). местным феодалам периодически срочно требовались большие суммы денег, получить которые можно было только у ростовщиков. ЗЫ. Кстати, ростовщичеством в раннем средневековье баловались еще и итальянцы - генуэзцы, например. Как они потом объяснялись с властями земными и духовными - тайна великая есть.
Иван Захава
Сколько живу на этом свете (50 лет) столько не понимаю, как еврейский народ от позора не умер - из 10-ти семеро люди, если и не мерзкие, по гадкие точно! Несчастная нация - для гигиены тела они придумали обрезание, а для гигиены души, ничего придумать за тысячелетия не смогли....
Яков1 Блюмкин
Они саму душу придумали. В Торе, Ветхом Завете. Никто никогда души не видел, даже микробиологи и патологоанатомы, а вот верят евреям, что душа есть. А про семь из десяти мерзких и гадких откуда информация? Сами сочинили или просто вам не повезло со знакомыми евреями? Так ведь подобное тянется к подобному. Человек национальность и родителей не выбирает. А вам удалось самую лучшую национальность выбрать или есть еще лучше? Назовите если есть.
Иван Захава
Мой дед академик - физик, всю жизнь занимался ракетостроением. Он говорил: "когда я был студентом я знал, что бога нет. когда я был доктором наук, я был уверен, что Бога нет и мог это доказать. профессором я начал сомневаться, сейчас я академик и точно знаю, что Бог есть и могу это доказать, но вы ничего не поймете!".
Иван Захава
А по поводу себя в поиск Яндекс, там десятки тысяч ссылок, на отца тоже есть - но у него другая фамилия - мне дали в честь деда, а вот на деда и прадедов несколько сот тысяч в том же Яндексе и Википедии! Эполеты у всех с бахромой и длинные аксельбанты. Род дворянский древний! Блюмкиных нет ни одного "если кто и влез ко мне, да и тот татарин!!
Яков1 Блюмкин
Ну что ж, вам повезло. Можно спать спокойно. Предки за вас постарались. А мне самому пришлось. Школа, еще мужская, техникум, завод, заочный ВУЗ, КБ. Конструктором в оборонке почти 40 лет. Кое-что сделать успел. И а.с. имею, и наработки кое-какие. Вот видите, все самому. А за вас предки с бахромой постарались. Понимаю вашу, мягко говоря, неприязнь к евреям. Какие у них предки? Смех один.
Яков1 Блюмкин
Простите, о Боге-то зачем? Написали бы, что дед академик и все дела. Не у всех деды академики.
Иван Захава
Другой дед Народный артист СССР, а его дед в чине генерала был, как сказали бы сейчас - главным инженером Тульского Оружейного завода во время войны 1812 года, а еще он был отцом русского штыка - создал станов для его заточки и другой, для нарезки стволов винтовок. Ему посвящены залы - один в Эрмитаже, второй в Политехническом музее! По бабушки - ее отец был другом, секретарем и издателем графа Толстого, у них имения рядом были. Война и мир была записана им под диктовку моего прадеда, а мой дед, который Народный артист СССР играл в "Войне и мире Кутузова, но все они не Блюмкины. А про меня самого десятки ссылок в Яндексе, вы можете найти, но прочесть и посмотреть вряд ли - слезы завести, ненависти и собственной никчемности не дадут вам разобрать, даже знакомые буквы!
Яков1 Блюмкин
А мои предки!! Только фамилии другие, если были. В пещерах жили, на зверей охотились. А потом!.. Общими были наши давние предки. Только одни стали эполеты с бахромой на мундирах носить, а другие эти самые мундиры им шить. Одни стали нос задирать, предками своими похваляясь, а другие скромно продолжать свое дело. Боксеры говорят, что задирая нос, ты подставляешь челюсть. Это сейчас пошла мода на знатных предков. А я, на сорок почти лет вас старше, мне 87+ уже, помню, как мода была на "простых" людей. И героями книг, поэм, спектаклей и фильмов именно "простые" люди были. Я всегда считал, что простые это одноклеточные, амебы и инфузории. А люди, хоть с эполетами, хоть в белом халате, хоть с лопатой или багром в руках создания весьма сложные и непростые. Мой немалый жизненный опыт мне подсказывает. И часто нераскрытые таланты пропадают. Но случай и упорство в достижении цели помогают. Суриков, Есенин, Шаляпин, Михайло Ломоносов, Горький. И "Барон" из его "На дне", из бывших: "А ведь это рябчик был!". И нет у меня слез завЕсти, и ссылки ваши кроме здорового любопытства никаких иных чувств не вызывают. На вас ссылки. А мои разработки укрепили оборону и сделали армию сильнее. А моя мать, ассистент провизора в аптеке, готовила по рецептам лекарства и, возможно, спасла не одну жизнь. А спесь и желание унизить человека и на его фоне вознестись на вершину славы, предками бряцая, едва ли свидетельствует о высоком интеллекте. Спесь и интеллект вещи несовместные.
Иван Захава
Опять Троцкий .... надоело!
НЕТУ Mailru Агента
Напыщенному аффтару: у русскохорошоязычных сюрвивализм означает всего навсего выживаемость 😁
Сергей Нелидов
Как аукнется, так и откликнится!
Van Van
Ночной кошмар, ты зачем ограничил нас в правах отвечать тебе? Почему сайт не принимает ответы тебе? Нехорошо! Ай не хорошо!
Павел К
... Противоречит ли такой ход развития событий Плану Богу !?... __________________ Как что-то может противоречить богу, если всё делается по его воле? Пидоры тоже его творение. :)
Александр
И у нас геи поперли: отметки в паспорте о браке и детях кто убирает? Геи! Национальность укажут на радость диаспорам. Скоро из федерации (не оговориться бы!) в диаспорацию превратимся.
Ostapkovich Petro
"...Вспомним древнюю пословицу " Всё куплю сказало злато, всё возьму сказал булат ."..." - автор, эт не пословица, это Пушкин

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