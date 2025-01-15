В Нидерландах откроется единый офис отчетности по исполнению европейских санкций

Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям. Организация должна аккумулировать все сведения о выполнении введенных ограничний и их возможных нарушениях, агентство "Прайм" со ссылкой на главу МИД Нидерландов Каспера Велдкампа.