В Нидерландах откроется единый офис отчетности по исполнению европейских санкций

Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям. Организация должна аккумулировать все сведения о выполнении введенных ограничний и их возможных нарушениях, агентство "Прайм" со ссылкой на главу МИД Нидерландов Каспера Велдкампа.
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