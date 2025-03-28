Колонну техники ВСУ сожгли на марше: Карта специальной военной операции на Украине на 28 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская артиллерия нанесла точный удар по колонне боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив её на марше в Харьковской области.