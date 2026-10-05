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Что сказали военные о ситуации в горячих точках СВО: Доброполье трещит по швам, наступление по всем фронтам

Что сказали военные о ситуации в горячих точках СВО: Доброполье трещит по швам, наступление по всем фронтам

Министерство обороны России опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции. Главные события минувших суток — завершение зачистки в Харьковской области, продвижение в ДНР и массированное противодействие украинским беспилотникам.

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