Apple удаляет приложение Telegram после обвинений в адрес генерального директора Павла Дурова?

После того как французская полиция задержала в Париже сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова, старая мистификация об удалении компанией Apple популярного приложения для обмена личными сообщениями вновь заполонила социальные сети.
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