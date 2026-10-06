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Газета «Культура»

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Первой премьерой сезона в Мариинском станет «Вильгельм Телль» Россини

Мариинский театр представит первую премьеру сезона — «Вильгельма Телля» Россини. Показы пройдут 16 и 17 октября на сцене Мариинского-2.

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