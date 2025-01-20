Дайкон: польза и вред для здоровья, вкусные рецепты

Interfax-Russia.ru — Дайкон — интересная альтернатива привычной нам редьке. Чем он полезен, как его правильно выбирать и хранить? Описание и история продукта Дайкон — это разновидность редьки посевной семейства Капустные.
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