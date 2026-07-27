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Несекретные материалы

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«Цусима» в Красном море: почему флот США проигрывает войну хуситам

«Цусима» в Красном море: почему флот США проигрывает войну хуситам

Логистический кризис, начавшийся с блокады Ираном Ормузского пролива и перекинувшийся в акваторию Красного моря, наглядно продемонстрировал уязвимость всей выстроенной Западом системы морской торговли перед асимметричными действиями высокомотивированных вооруженных прокси-формирований.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ССУТ США...НЕ ЛЮБЯТ ПОДЫХАТЬ НА ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ
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1 м.
Михаил
Молодчинки Хуситы, нокаут егемонам!!!!!!!!
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1 м.
Алексей Горшков
По-моему - уже Великая Отечественная война показала как раз НЕНУЖНОСТЬ КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ !!! А уж сейчас, когда ЛЮБОЙ дорогостоящий корабль можно ПРЯМО С БЕРЕГА расстрелять несравнимо более дешёвыми дальнобойными ракетами или ещё более дешёвыми беспилотными катерами - ТЕМ БОЛЕЕ (пример - крейсер &quot;Москва&quot;)! Ну ладно - мы страна КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ - может, и поэтому наши крупные корабли во время той войны крупного вклада в боевые действия не внесли... НО ВЕДЬ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ и наши тогда союзники - МОРСКАЯ держава США это учуяла, и стала делать ставку не на &quot;баттлшипы&quot;, типа линкоров, крейсеров, и т.п. - а на АВИАНОСЦЫ, считавшиеся тогда судами ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ - типа госпитальных! И ведь на самом деле - врага громят не сами авианосцы, А САМОЛЁТЫ, перевозимые ими! Так сейчас И АВИАНОСЦЫ УЖЕ УСТАРЕЛИ !!! Один сунулся, было, к Ирану, схлопотал с берега - и УБЕЖАЛ ПОДАЛЬШЕ раны зализывать! Другой и ПОДХОДИТЬ БОИТСЯ - у него &quot;то понос, то золотуха&quot; - то туалеты потекут, то прачечная загорится!
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1 м.