«Цусима» в Красном море: почему флот США проигрывает войну хуситам

Алексей Горшков

По-моему - уже Великая Отечественная война показала как раз НЕНУЖНОСТЬ КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ !!! А уж сейчас, когда ЛЮБОЙ дорогостоящий корабль можно ПРЯМО С БЕРЕГА расстрелять несравнимо более дешёвыми дальнобойными ракетами или ещё более дешёвыми беспилотными катерами - ТЕМ БОЛЕЕ (пример - крейсер "Москва")! Ну ладно - мы страна КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ - может, и поэтому наши крупные корабли во время той войны крупного вклада в боевые действия не внесли... НО ВЕДЬ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ и наши тогда союзники - МОРСКАЯ держава США это учуяла, и стала делать ставку не на "баттлшипы", типа линкоров, крейсеров, и т.п. - а на АВИАНОСЦЫ, считавшиеся тогда судами ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ - типа госпитальных! И ведь на самом деле - врага громят не сами авианосцы, А САМОЛЁТЫ, перевозимые ими! Так сейчас И АВИАНОСЦЫ УЖЕ УСТАРЕЛИ !!! Один сунулся, было, к Ирану, схлопотал с берега - и УБЕЖАЛ ПОДАЛЬШЕ раны зализывать! Другой и ПОДХОДИТЬ БОИТСЯ - у него "то понос, то золотуха" - то туалеты потекут, то прачечная загорится!