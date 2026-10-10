Трамп обвинил Нобелевский комитет в дискредитации премии мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет после того, как тот вновь не присудил ему премию мира.
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