Глава МИД Мали прокомментировал встречу Конфедерации стран Сахеля в Москве

Министерские консультации Конфедерации государств Сахеля (АГС) и России, прошедшие в Москве, являются важным шагом на пути признания новой геополитической реальности в регионе, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп, 7 апреля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии