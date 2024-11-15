Политнавигатор Продвижение ВС РФ к Днепру могли бы остановить подготовленные резервы ВСУ, но все они «брошены в мусорную яму под Курском».
Ларри Джонсон: Траншеи завалены телами ВСУшников, как в Первую мировую
Комментарии
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Надежда
Создать сайт с фото и пусть родственники приезжают и забирают, если хотят похоронить сами! Просто установить срок, а если не забрали-всех в братскую могилу!
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4 час.
Одиссей
Плюс пробы на анализ ДНК. Они, по крайней мере, хранятся компактней и экономичней. А эксгумировать для перезахоронения, если что, можно хоть и через 50 лет.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Западные фирмы целиком скупили земли Украины...А хохлов утилизируют , чтобы освободить земли от аборигенов, которые западу не нужны...Доскакались хохлы ... Зачем кричали на майдане : москаляку - на гиляку ?
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21 мин.
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