Ларри Джонсон: Траншеи завалены телами ВСУшников, как в Первую мировую

Надежда Создать сайт с фото и пусть родственники приезжают и забирают, если хотят похоронить сами! Просто установить срок, а если не забрали-всех в братскую могилу!

Одиссей Плюс пробы на анализ ДНК. Они, по крайней мере, хранятся компактней и экономичней. А эксгумировать для перезахоронения, если что, можно хоть и через 50 лет.