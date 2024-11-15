Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ларри Джонсон: Траншеи завалены телами ВСУшников, как в Первую мировую

Ларри Джонсон: Траншеи завалены телами ВСУшников, как в Первую мировую

Политнавигатор Продвижение ВС РФ к Днепру могли бы остановить подготовленные резервы ВСУ, но все они «брошены в мусорную яму под Курском».

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Комментарии
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Надежда
Создать сайт с фото и пусть родственники приезжают и забирают, если хотят похоронить сами! Просто установить срок, а если не забрали-всех в братскую могилу!
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4 час.
Одиссей
Плюс пробы на анализ ДНК. Они, по крайней мере, хранятся компактней и экономичней. А эксгумировать для перезахоронения, если что, можно хоть и через 50 лет.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Западные  фирмы  целиком  скупили  земли  Украины...А хохлов  утилизируют ,  чтобы  освободить  земли  от  аборигенов,  которые  западу  не  нужны...Доскакались  хохлы  ... Зачем  кричали  на  майдане  : москаляку  -  на  гиляку  ?
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21 мин.

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