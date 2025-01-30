Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.
Боль прибалтов
Комментарии
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В С
Медленно соображают приблуды Балтийские.
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13 час.
Владимир Морж
Да ничего они не могли понять, сожалеть или вспомнить! Потому что правят в Прибалтике вовсе не те, кто жил в СССР, а те, кто приехал с того же Запада. А они относятся к своему населению, как к быдлу.
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10 час.
k
kraft54
им некогда о себе думать,нало вылизывать и целовать жопу амерам и гейжопе.
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1 час.
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