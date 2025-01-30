СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kraft54
    им некогда о себе думать,нало вылизывать и целовать жопу амерам и гейжопе.Боль прибалтов
  • Мария
    Фантастический жмот. Денег жалеет на ракеты.Почему Макаревич*...
  • Лена Елена
    Этой бесноватой умиляются только тупенькие домохозяйки.Собчак спешит на ...

Боль прибалтов

Боль прибалтов

Знаете, иногда есть такое впечатление, что эстонцы были специально выведены в огромных пробирках какими-то юмористами, которые хотели, чтобы у русских всегда было хорошее настроение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Медленно соображают приблуды Балтийские.
Ответить
13 час.
Владимир Морж
Да ничего они не могли понять, сожалеть или вспомнить! Потому что правят в Прибалтике вовсе не те, кто жил в СССР, а те, кто приехал с того же Запада. А они относятся к своему населению, как к быдлу.
Ответить
10 час.
k
kraft54
им некогда о себе думать,нало вылизывать и целовать жопу амерам и гейжопе.
Ответить
1 час.
наверх