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5 ключевых новостей недели 2-8 сентября

5 ключевых новостей недели 2-8 сентября

Уничтожение дронов, найден виновник в разрушении склона музея космонавтики, начало отопительного сезона, дополнительные автобусы и идея установки входной группы с портретом космонавта: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.

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