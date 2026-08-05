В социально-реабилитационном центре состоялась интересная встреча: воспитанники пообщались с казаком Анатолием Юрьевичем Нагаевым.
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В социально-реабилитационном центре состоялась интересная встреча: воспитанники пообщались с казаком Анатолием Юрьевичем Нагаевым.
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