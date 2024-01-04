Стрелец: гороскоп на январь 2024 года

Стрелец Новый год начнется со времени, когда важно не только мечтать, но и активно действовать. В этот период звезды будут на вашей стороне, поддерживая в новых начинаниях и помогая находить нестандартные решения для сложных задач.
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