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Закон, порядок, государство

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Названа дата, когда демонтируют зимний городок в Уссурийске

Названа дата, когда демонтируют зимний городок в Уссурийске

Окончание длительных новогодних каникул не станет завершением праздника в Уссурийске. Развлекательные программы в зимнем городке на центральной площади продлятся вплоть до 14 января, а главная елка простоит вплоть до 1 февраля, сообщили ИА UssurMedia в управлении культуры администрации УГО.

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