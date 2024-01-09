Названа дата, когда демонтируют зимний городок в Уссурийске

Окончание длительных новогодних каникул не станет завершением праздника в Уссурийске. Развлекательные программы в зимнем городке на центральной площади продлятся вплоть до 14 января, а главная елка простоит вплоть до 1 февраля, сообщили ИА UssurMedia в управлении культуры администрации УГО.
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