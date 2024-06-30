Эвакуированные жители подконтрольной ВСУ части ДНР пытаются попасть в РФ

Украина создает настолько жесткие условия для эвакуированных с линии фронта, что заставляет людей стремиться попасть в Российскую Федерацию, в частности, две тысячи человек вернулись в Дзержинск для пересечения российской границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии