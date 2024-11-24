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Экс-главком ВСУ Залужный: европейские страны не готовы к долгосрочной войне с Россией

Экс-главком ВСУ Залужный: европейские страны не готовы к долгосрочной войне с Россией

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол киевского режима в Великобритании Валерий Залужный поделился своим мнением по поводу готовности Европы к вооруженному противостоянию с Россией.

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