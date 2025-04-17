На Смоленщине обновят более 70 общественных и дворовых территорий

Василий Анохин: «Также установим 36 детских игровых площадок по всей области« Губернатор Василий Анохин сообщил, что в этом году в Смоленской области планируют обновить 72 территории – 46 дворовых и 26 общественных.
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