Сегодня игрок АКМ Яромир Ермаков примет участие в «Матче звезд КХЛ»

Участие Ермакова в «Матче звезд КХЛ» стало уникальным событием для всей «Академии хоккея имени Б.П. Михайлова» и тульского хоккея - никогда ранее коллектив из Тульской области не был представлен в мероприятиях такого уровня.
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