Экзамен для мигрантов, увеличение пособий и QR-коды на консервы: законы декабря

Пособия станут выше, биометрия – неотвратимее, а кредитные истории бойцов – благополучнее. Обо всём этом читайте в нашей подборке изменений законодательства в декабре.
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