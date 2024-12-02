Ингредиенты Молоко - 500 мл. Ваниль - по вкусу Желатин - 15 г Банан - 2 шт. Сахар - 80 г 20 минут Порций 3 Легко Молочное желе с фруктами - ароматный ванильный десерт всего за четверть часа! Молочное желе с бананом — это легкое, простое и очень нежное блюдо, которое идеально подходит для перекуса и вкусного завтрака.