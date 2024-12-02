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Молочное желе с бананом

Молочное желе с бананом

Ингредиенты   Молоко - 500 мл.   Ваниль - по вкусу   Желатин - 15 г   Банан - 2 шт.   Сахар - 80 г  20 минут    Порций 3    Легко Молочное желе с фруктами - ароматный ванильный десерт всего за четверть часа! Молочное желе с бананом — это легкое, простое и очень нежное блюдо, которое идеально подходит для перекуса и вкусного завтрака.

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