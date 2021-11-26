В Сочи пройдут переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении

Сегодня в графике президента важные переговоры в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, по инициативе Москвы, состоится трехсторонняя встреча Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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