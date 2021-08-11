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Организатор «языковых патрулей» в Казахстане рассказал об обиде на русских

Организатор «языковых патрулей» в Казахстане рассказал об обиде на русских

По его словам, языковые «патрули» были организованы для поддержки тех, кто не владеет двумя языками.Pixabay.

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петр кузнецов
для этого не нужны патрули, нужны волонтёры
Валентина Филиппова
"Языковые" патрули незаконны! Никто их не уполномачивал. Они не имеют этого права. Русский язык Конституцией Казахстана закреплен наравне с казахским. Это возмутительное явление.
Елена Мамонова
плохо что начали языковые конфликты создавать,потом захотят дальше пойти..
Александр Бурцев
Русским придётся ждать когда примут закон о репатриантах и потихоньку уезжать в Россию. Там конечно тоже будут с клеймом понаехавших.
Михаил Еграшин
А русские и так для государства "понаехавшими" были. Это сейчас титульным нациям своих государств российское гражданство запросто дают.
Аркадий Шацкий
Недавно ещё одна такая же активистка в инсте возмущалась, только утверждала что в Казахстане вообще без русского никуда. Им плевать на действительность, лишь бы конфликт разжигать. А про то что русским никуда не устроится без знания казахского, для которого даже программы обучения нет, ни слова. Да и казахского языка сейчас нет, есть только разные версии, северная, западня и южная, даже алфавита уже нет, есть устаревшая кириллица и недоделанная латиница. Вывески по городу правильно прочитать даже казахам трудно, не известно на каком языке и каким алфавитом)
Леонид Новосельцев
Да казахи в хохлов превращаются, нормально жить не хотят, посмотрите на украину, то же самое будет. Поймут, когда поздно будет, в русских ваше спасение. Кем бы вы все были без России? Посмотрите на украину, во что превратилась цветущая республика, и вы хотите, ну и вперед и с песней. Только приползете потом на коленях. Думайте головой, а не другим местом.
Karmadon
В 70-х работал в Казахстане, в геологии, и коллега казах, мой хороший приятель, однажды в разговоре высказался предельно откровенно: - Если бы не русские, мы до сих пор так и кочевали бы по степи, отдавая баям за бесценок всю шерсть и каждого четвертого ягненка. Жаль, что т.н. "новые казахи" это забыли. И в Коране и в Библии один из главных грехов – неблагодарность.
Валерий Авгур
ну уедут русские из Казахстана и что? Без русского вернётесь в аулы к баранам и баям ,пройденный этап ,все странёшки откуда выдавили русского откатились в прошлые века .
Lehanaizhe
гейпарад будут проводить в степи-весело будет
Евгений Шаранхаев
А что полезного сделал этот жулик для того, чтобы русские могли учить казахский язык? Кроме того, что он полез с руками на девушку. Может он финансировал курсы по изучению языка? Да он и сам на казахском языке еле говорит, ни одного стихотворения не знает, одну песню и то один куплет. Таджиков вспомнил зачем-то. Их кстати изображают арменин и молдованин. Захотелось посеять ветер?
Надежда Никитина
Пожнет бурю.
Коська
АМЕБА!!!
Сергей Шендо
Чурками зря не назовут. Раньше, если бы не армия, жили бы с овцам в горах, не зная цивилизации.
Тамара Сырочева Березенкина
Куат,где Вы эту ненависть нашли?Простые люди прекрасно находят общий язык и живут мирно.Правда гуси-провокаторы иногда встречаются.

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