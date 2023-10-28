Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте

Число погибших в результате ЧП увеличилось до 32Президент России Владимир Путин выразил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области.
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