НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Циципас опубликовал пост с критикой расписания, сгенерированный искусственным интеллектом, а затем его удалил

Циципас опубликовал пост с критикой расписания, сгенерированный искусственным интеллектом, а затем его удалил

Стефанос Циципас опубликовал пост в твиттере, в котором критиковал расписание теннисных туров. Он предложил сократить число турниров и каждый год играть их на одном континенте, а также использовать искусственный интеллект, чтобы предотвращать травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх