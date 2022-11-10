США отказались передать Украине дроны Gray Eagle из-за опасений эскалации конфликта с Россией

В ходе боев могут быть «украдены технологии, применяемые» в этой модели беспилотников, заявили в ПентагонеВ Белом доме отказалась передавать Киеву беспилотники MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта на Украине.
В ходе боев могут быть «украдены технологии, применяемые» в этой модели беспилотников, заявили в ПентагонеВ Белом доме отказалась передавать Киеву беспилотники MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта на Украине.
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