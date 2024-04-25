В филиалах Президентской академии открываются пункты оценки программы «Время героев»

В них смогут пройти тестирование те, кто еще не успел это сделать Участники отбора на программу «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, поскольку выполняли боевые задачи, смогут пройти отбор в филиалах Президентской академии.
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