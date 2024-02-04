Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion и Geely Monjaro. Минпромторг назвал самые востребованные машины в России в январе 2024 года

Минпромторг опубликовал свою статистику по продажам новых автомобилей в России в январе 2024 года. По данным ведомства, за прошлый год в стране было реализовано 95 642 новых авто, и это на 53% больше, чем было продано в январе 2023 года.
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