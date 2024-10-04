Рейс из Петербурга в Дубай выполнят через воздушное пространство Ирана

Без технических посадок Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Дубай, запланированный 4 октября, выполняет по маршруту, проходящему через воздушное пространство Ирана, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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