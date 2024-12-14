Правительство запускает кампанию "Экономь энергию – плати меньше", сообщает Noi.md. «Дорогие граждане, мы успешно пройдем эту зиму, потому что Правительство продолжит помогать уязвимым слоям населения, а также потому что наше общество ответственно.