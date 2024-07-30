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Начался прием заявок на ежегодный творческий конкурс для детей и молодежи «Арт-проект: моя Москва»

Департамент градостроительной политики города Москвы осуществляет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе для детей и молодежи «Арт-проект: Моя Москва» (далее – Арт-проект), ключевой задачей которого является реализация творческих возможностей юных градостроителей в области живописи, макетирования, проектной деятельности и идей будущего развития столицы.

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