Госдеп США перепугался за своих после задержания в Москве: Дипломатов США ждут на Лубянке

ФСБ задержало гражданина России Роберта Шонова, а вот чего США суют свой нос это вопрос к ним. Молчать бы нужно и было бы не так явно их участие!

оо

олег олейник

Такое впечатление , что в США до сих пор верят будто в России применяются средневековые пытки типа дыбы или колесование , а так же иголки под ногти ! С одной стороны это полезно ожидать и дрожать провокаторам и предателям за предполагаемые мерзости , что бы не решались на подлости против нашей страны ! С другой это говорит о дремучем непонимании и не осознании того что в России достаточно современных мер и средств для защиты своей страны !