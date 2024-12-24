Надёжный инсайдер раскрыл, когда в Game Pass добавят Call of Duty: World at War и Singularity С рел...

Надёжный инсайдер раскрыл, когда в Game Pass добавят Call of Duty: World at War и SingularityС релизом в Game Pass гоночной аркады Crash Team Racing Nitro-Fueled выпуск игр Activision в подписке Microsoft приостановился, однако, если верить проверенному инсайдеру, скоро будет готов продолжиться вновь.