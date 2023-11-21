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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Всем придется набраться терпения». Венсан Колле оценил игру Виктора Вембаньямы на старте дебютного сезона в НБА

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле проанализировал выступление первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио» на старте дебютного для 19-летнего француза сезона НБА.

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