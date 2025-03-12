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Царьград

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"Неправильный самозапрет". Мошенники придумали новую схему развода граждан

"Неправильный самозапрет". Мошенники придумали новую схему развода граждан

Людям сообщают об ошибке и. берут на них огромные кредитыНовую схему обмана граждан придумали кибермошенники.

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