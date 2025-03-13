Дети на диспансерном учете в ЯНАО бесплатно посетят «Большой Тараскуль»

На Ямале расширен перечень льготных категорий для оздоровления в центре «Большой Тараскуль». Теперь бесплатные путевки доступны детям, состоящим на диспансерном учете, и малышам до трех лет с родителями-льготниками.
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